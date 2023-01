Doyumsuz tüketim pazarından nostaljiye kaçış: Vintage hiç olmadığı kadar yükselişte

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:44

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:16

Daha erişilebilir ürünler, daha fazla mağaza, sonsuz bir sosyal medya pazarı ve çeşitlilik… Peki, tatmin etmeyen ne? Aynılık mı yoksa tüketim çılgınlığının yarattığı hezeyan mı?

Alışverişe çıkmaya hazırlanıyorsanız, bir nefes alıp düşünün. Büyük ihtimal alışveriş merkezinin içinde sıkıştığınız aynı mağazaların yarattığı çemberde dönüp duruyorsunuz. Birçok çeşit var ancak hemen hemen hepsi aynı gibi. Bir önceki modeli arkadaşınızda gördünüz, hatta herkes o kadar aynı ki birinin üzerindeki kıyafeti nereden aldığını sormadan anlayabiliyorsunuz.

TÜKETIM HEZİMETİ İÇİNDE BIR KURTARICI: VINTAGE MODA

Şu anda birçok bilindik mağaza ve ikinci el sitelerinde geçmiş yılların modasına dönüş var. Peluş montlar, uzun deri ceketler, Fransız şapkalar… Hepsi klasiğe, basite duyulan bir özlemden fazlası aslında. Bu noktada biraz vintage nedir, ne değildir düşünmek gerek.

Üzülerek söylemeliyiz ki şu anda mağazalardan aldığınız vintage görünümlü ürünler, pek de vintage değil çünkü bir giyim eşyasının 'vintage' olarak sınıflandırılması için 20 yıl veya daha önce üretilmiş olması gerekir. Ancak eskiye olan rağbet bit pazarına nur yağdırmasa da markalar epey bu sektörden kar elde etmeye başladı. Birkaç yıl öncesinin aksine vintage ürünler artık çok daha pahalı.

ESKİ NEDEN DAHA KALİTELİ?

Öte yandan eski kıyafetlerin imalatında kullanılan malzemeler, bugün kullanılandan daha yüksek kalitededir. Bugün satın aldığımız, revaçta olan birçok ürünün yapımında biraz mecburi biraz da kar amaçlı olarak ucuz malzemeler kullanılıyor ancak eskiden giysiler esas olarak uzun ömürlü olacak şekilde yapılıyordu, bu da üretimleri için dayanıklı malzemelere yönelmek anlamına geliyordu. Sonuç olarak daha uzun süre kullanılabilen, kondisyonunu kolay kolay kaybetmeyen kıyafetler; hem dayanıklı hem de doyurucuydu.

Tam da bu noktada bizi ikinci el kıyafet siteleri, pasajlar karşılıyor. Bu pazar giderek büyüyen hem tarza hem cebe hitap eden büyük bir dönüşümün temsilcisi. Özellikle yeni neslin alışveriş tüketimi; benzersiz olmanın, paradan tasarruf etmenin ve hızlı modadan kaynaklanan tekstil atıklarını azaltmanın bir yolu olarak ikinci el satış sitelerinden geçiyor.

Birçok kullanıcı yeni ya da eski ürünlerini çeşitli platformlardan fiyatın çok altında satışa sunuyor. Bu büyük pazar özellikle beden sıkıntısı yaşayan, farklı ürünler ve tarzlar arayan kişiler için muazzam bir olanak; herkesin elinde olup da kullanmadığı birçok ürünü, merkeze bıraktığını devasa bir pazar…

Eski olanın yeni sayıldığı bu dünyada kullanıcılar, yeni “maksimalizm” trendini de vintage giyim tarzından yararlanarak uyguluyor. Bu noktada stil için iki anahtar kelime var; karıştır ve kombinle…

ALIŞVERİŞ HİSSİ CANLANIYOR

Bugün vintage kıyafetlerin verdiği mesaj popülaritesinden daha fazla, öngörülene göre bu furya daha da yayılacak. Her şeyden önce gerçek bir klasik, geçmişe duyduğumuz nostaljidir ve korunmuş her bir vintage giysinin bir hikayesi vardır. Bu his insanlara en basit tanımıyla; hem ‘nadir’ hem de özel hissettiriyor. Ve uzun yıllardır yaşadığımız tüketim çılgınlığı içerisinde kaybettiğimiz alışveriş kültürü ve heyecanı da bir nebze olsun kendini hissettiriyor.