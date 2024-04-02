Son Dakika... DEM Parti'den YSK önünde açıklama: İtiraz için tarih verdiler!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:21

Güncelleme: 02.04.2024 - 16:30

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55 oyla Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla 29 Mart'ta mesai bitimine 5 dakika kala geri alındı.

Karar tepkiyle karşılanırken İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP'nin adayına verileceğine karar verdi.

Buna karşı Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti MYK üyeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tuncer Bakırhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce kayyımlar aracılığıyla yapılan müdahaleler şimdi seçim kuruluyla yapılıyor. Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim biriminin tamamını kazandı DEM parti. Belli ki bu birilerini rahatsız ediyor.

"SİYASİ DARBEDİR"

Adalet Bakanlığı'nın eliyle halkın iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bu bir siyasi darbedir. Buna son verilmesi gerekiyor. Kaybedenler kayyımcı zihniyet oldu. Kazanan yine halkımız oldu. Zeydan başkanımız İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvurusu kabul edildi. Aday olmasında herhangi bir engel olmadı.

İki günlük itiraz sürecinde de başta Adalet Bakanlığı olmak üzere kimse itiraz etmedi. Adaylık süreci itirazsız tamamlandı. Ancak daha sonra halkın kararlı duruşu birilerini rahatsız etti.

Buradan Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyoruz: Bu hile değil nedir? Bu seçim hırsını Van halkından çıkarmak değil de nedir? Van halkının iradesine sahip çıkacağız. Bu sadece DEM Parti'nin sorunu değildir.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Sandık koyacaksın. YSK tarafından adaylığı resmileşecek. Seçimi kazanacağız. Olmadı diyeceksin. Yargı eliyle gasp etmeye çalışacaksın. Buna izin vermeyeceğiz. Duyarlı bütün çevreleri bu siyasi darbe karşısında Van halkıyla dayanışmaya, mücadele etmeye davet ediyoruz."

Tülay Hatimoğulları Oruç ise şunları söyledi:

"Bu başarıyı hazmetmeyenler, bu kumpası önceden hazırladıklarına kanaat getiriyoruz. Başvurusu yapılmış bütün denetim süreçlerinden geçmiş, hiçbir şekilde itiraz edilmemiş ve adaylığı onanmış olan sevgili Abdullah Zeydan'ın seçimlere 48 saat kala bu konu gündeme getiriliyor.

"KABUL ETMEYECEĞIZ"

Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Erdoğan, çıktı bu seçim hezimetinden sonra şunu açıklamıştır: Halkın iradesine saygı duyacağız demiştir. Ama öyle anlaşılıyor ki bu halk Van halkı olunca, buna saygı göstermeyeceklerini bir kez daha gördük.

Hukukçu arkadaşlarımız itirazlarını yapıyorlar. Bu itirazın hukuk çerçevesi içinde değerlendirilmesi gerektiğini bütün Türkiye karşısında dile getiriyoruz. Mazbatası Abdullah Zeydan'a verilmezse hukuksuzluğa YSK'da adım atmış olacaktır. Başka hukuksuzlukların da önünü açacaklardır.

Biz DEM Parti olarak, bütün hukuki işlemleri Anayasa'ya aykırı şeklinde karar verenlerin hakkında da soruşturma başlatacağız, şikayetlerimizi yapacağız. Bu devran döndüğü zaman tek tek halka hesap verecekler. Buradan son kez çağrımızı yineliyoruz. İtirazımızın YSK tarafından hukuka bağlı bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz.

"YSK DA BUNU GÖRSÜN"

Türkiye'deki demokrasi güçlerinin her kesiminden, yüreği demokrasiden yana olan her insanın, Van halkının yanında olduğunu bugün gördük, Saray da bunu görsün, YSK da bunu görsün.

Bu karardan derhal görülmelidir. Bu karar nihai bir karar haline getirilmemelidir. Halkın iradesine nerede olursa olsun eşit bir şekilde sahip çıkılmalıdır. Biz yarın MYK'mızı Van'da topluyoruz. Bu konuda bütün demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz. İtirazımız yarın verilecek."