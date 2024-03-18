Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:31
Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 10-17 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonda 3 AK-47 uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 7.62 milimetre çapında 117 fişek ele geçirildi.


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