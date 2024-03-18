Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 10-17 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
12 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonda 3 AK-47 uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 7.62 milimetre çapında 117 fişek ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
- ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- Son araştırma sonuçları açıklandı
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- SGK Uzmanı Erdursun yeni tarih verdi
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri!
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek