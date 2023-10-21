Eski İngiliz subaydan 'operasyon' iddiası: Birkaç gün içinde gerçekleşebilir

Yayınlanma: 21.10.2023 - 14:29

Güncelleme: 21.10.2023 - 14:29

Eski İngiliz üst düzey askeri istihbarat ve güvenlik yetkilisi Philip Ingram, İsrail tarafından Gazze'nin kuzeyine yönelik başlatılması beklenen muhtemel kara operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

SkyNews'e konuşan Ingram, "Hamas'ın iki rehineyi serbest bırakmasının Hamas tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonunu geciktirmenin bir yolu" olarak görülebileceğini savundu.

İsrail'in ise hazır olduğunda saldırıya geçme kararı alacağını belirten Ingram, Hamas'ın saldırısını takip eden iki haftanın İsrail'in saldırı başlatabileceği "en erken aşama" olacağını, çünkü yığınak yapmanın "uzun zaman" alacağını kaydetti.

Ingram, kara operasyonunun "muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde" gerçekleşeceğini ve İsrail'in çok erken davranmanın potansiyel kayıpları ile Hamas'a hazırlanmak için fazladan zaman vermenin arasında bir yol bulması gerektiğini ifade etti.