Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.Y ve Y.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
CEZAEVİNE KONULDULAR
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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