Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 29 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:17
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “22-28 Mart 2024 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 242,96 gram esrar, 50,66 gram metamfetamin, 14,19 gram sentetik kannabinoid, 2,81 gram eroin, 48 adet ecstasy, 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 29 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.


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