Torbacı operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:15

Güncelleme: 15.03.2024 - 11:16

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda B.Ö. ve H.T., isimli şahıslar 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay sonrası B.Ö., hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu işlem yapılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.