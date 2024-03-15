Torbacı operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:15
Torbacı operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda B.Ö. ve H.T., isimli şahıslar 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay sonrası B.Ö., hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu işlem yapılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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