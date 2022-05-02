Van'ın İran sınırında 101 Afgan kaçak yakalandı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:49

Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekplerince önceki gün Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ile yürütülen çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.