Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:47

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:47

İşe veya okula gitmek için vapur kullanacak İstanbulluların farklı toplu taşıma araçları kullanması gerekecek. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 17 Ekim Şehir Hatları iptal mi oldu?

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da bugün iptal edilen herhangi bir vapur seferi bulunmuyor.

16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak;

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı

Beykoz-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

Çengelköy-Kabataş Hattı

Küçüksu-İstinye Hattı

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı