Vapur seferleri iptal mi? 17 Ekim Şehir Hatları iptal mi oldu?
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 17 Ekim Şehir Hatları iptal mi oldu?
İşe veya okula gitmek için vapur kullanacak İstanbulluların farklı toplu taşıma araçları kullanması gerekecek. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 17 Ekim Şehir Hatları iptal mi oldu?
İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul'da bugün iptal edilen herhangi bir vapur seferi bulunmuyor.
16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak;
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
Etiketler: #Hava koşulları #vapur
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