Variller içerisinde ele geçirildi: Tam 5 ton...

Bursa'da bir depoya yapılan baskında, variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 20:02
Variller içerisinde ele geçirildi: Tam 5 ton...
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte içki üretimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ihbar üzerine merkez Osmangazi ilçesindeki bir depoya baskın yapıldı.

Depoda bulunan variller içinde 5 ton sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, depo sahibi A.T., gözaltına alındı.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.


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