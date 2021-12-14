Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!

14 Aralık 2021 Salı, 09:48

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz, Katar ile uzatılan Swap anlaşmasında, 1 doların 22 TL'ye sabitlendiğini iddia etti. Oğuz'un bu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan dün döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi. Merkez Bankası müdahalesiyle kur gün içerinde en yüksek 14.75 seviyesini görmüştü. Merkez Bankası daha önce de 3 defa piyasaya müdahale de bulunmuştu.

Ünlü ekonomist Şeref bu müdahale sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Oğuz, "Kurdaki tsunami rezervleri yer yutar Merkez Bankası, 4'ncü müdahalesini yapıyor. 4 milyar $ harcandı, dolar durmadı. Şimdi de Katar'la dolar 24 tl'den anlaşma söylentisi" ifadelerini kullanmıştı.

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

İngilizce'de ‘takas' anlamına gelen swap sözcüğü, iki tarafın belirli bir vade ile farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor. Vade sonunda işlem tersine çevriliyor.