VASKİ Vanda su kesintisini olacağını duyurdu
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada yeni su hattında bağlantı çalışması nedeniyle bazı mahallelerde suların bir süre kesileceğini açıkladı
VASKİ'den yapılan açıklamada; “Bostaniçi Mahallesi Narman Tesisleri Mevkiinde bulanan ve sürekli arıza veren 500'lük polietilen içme suyu isale hattı yerine 400'lük çelik boru döşenerek hat deplase edilmiştir.
Yeni hattın bağlantılarından dolayı; Sıhke TOKİ, Yalım Erez, Beyüzümü, Kıratlı ve Hamurkesen mahallelerinde 18 Eylül 2021 Cumartesi günü sabah saat 07:00 ile gece 00:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı hat bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Cep telefonu ile tuvalete girenler dikkat!
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- İttifak dışında kalan partiler hangi adaya oy verecek?
- Kazanmak için bunu bile yapmış
- CHP'de Kararsız ayrıntısı
- Kardeşim bıçaklandı yalanı
- İki askerimizin yakılmasında tutuksuz yargılama