Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları için trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın provalarının gerçekleştirilecek olması nedeniyle Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 07:56
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları için trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek provalar için sabah saat 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı duyuruya göre bugün kapanan yollar şöyle:

30 Ağustos Zafer Bayram provaları Vatan Caddesi yapılması nedeni ile Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler, D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Sulukule Caddesi'nden (Kale içinden) Vatan Caddesi'ne katılım kapatılırken, alternatif güzergahlar ise; Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu şeklinde olacak.


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