Kapalı yolda iş makinesine çarptılar: 2 kişi öldü

Düzce’de, asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola girip, iş makinesine çarpan motosikletteki Samet Güler (19) ve Berkecan Akçayoğlu (17) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 20:34
Kapalı yolda iş makinesine çarptılar: 2 kişi öldü
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Düzce Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola giren Samet Güler idaresindeki 81 ABV 133 plakalı motosiklet, mesainin bitmesi sonrası trafiğe kapalı olan yolda bırakılan iş makinesine çarptı. 

Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Güler ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Berkecan Akçayoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. 

Güler ve Akçayoğlu’nun cansız bedenleri cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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