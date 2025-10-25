Vatan Caddesi'nde yol çöktü... Taksi takla attı: Yaralı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 08:54:00
İHA
İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış nedeniyle sabaha karşı Vatan Caddesi’nde yol çökmesi meydana geldi. Çökmenin ardından şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkan taksi takla attı. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi’nde sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çökmesi meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu.

Gece boyu etkisini sürdüren ve yer yer sellere neden olan yağış nedeniyle meydana gelen çökme sırasında seyir halindeki 34 TKH 16 plakalı ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca ters dönerek takla attı. İhbar üzerine çöken yolun bulunduğu yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla taksinin içerisinden çıkarılan sürücü A.Y. (62) kazadan yaralı olarak kurtulurken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen ticari taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri çökme meydana geldiği iki şeridi araç trafiğine kapatırken trafik tek şeritten akmaya devam etti.

Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri aldı.

