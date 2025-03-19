Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:13

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:13

Vatan Caddesi ne zaman açılacak sorusu İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar çerçevesinde sürücüler tarafından araştırılıyor. Peki, Vatan Caddesi ne zaman açılacak? 19 Mart Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı?

VATAN CADDESİ NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği, eylem ve gösterilerin önüne geçebilmek amacıyla Vatan Caddesi dahil olmak üzere bazı yolları kapatma kararı aldı.

Aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır 19.03.2025 GÜNÜ SAAT 06.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR

1-) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

Vatan Caddesinin ne zaman trafiğe açılacağı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadıı.

ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- 2- Atatürk Bulvarı

3- 3- Fevzi Paşa Caddesi

4- 4- D-100