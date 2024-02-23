İstanbul'da kaç aday yarışacak? Hangi partiler İstanbul'dan aday çıkardı? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan isimler....

Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:16

Güncelleme: 23.02.2024 - 15:16

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimler için aday olacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları kesinleşti. İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak. İşte, İBB Başkanlığı için yarışacak isimler...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI