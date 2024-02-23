İstanbul'da kaç aday yarışacak? Hangi partiler İstanbul'dan aday çıkardı? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan isimler....
31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partilerin belediye başkan aday listelerini teslim etmesi için belirlenen süre, dün saat 17.00 itibariyle sona erdi. Bunun ardından İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için yarışacak adaylar da kesinleşti. İşte, 31 Mart'ta İBB Başkanlığı için yarışacak olan isimler...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimler için aday olacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları kesinleşti. İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak. İşte, İBB Başkanlığı için yarışacak isimler...
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- Ekrem İmamoğlu
- Murat Kurum
- Azmi Karamahmutoğlu
- Meral Danış Beştaş
- Birol Aydın
- Buğra Kavuncu
- İbrahim Okan Özkan
- Mehmet Altınöz
- İdris Şahin
- Berk Hacıgüzeller
- Taylan Yıldız
- Hülya Kavuzlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan o isimlere çizik
- Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
- '4 ilçe el değiştirebilir'
- 'Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş...'
- Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
- Said Nursi 'sevdalısı' profesör baskı mı yaptı?
- TKP'den İstanbul kararı
- Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
- 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
- 'Niçin desteklediğini ben biliyorum...'