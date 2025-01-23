Vatani görevini yapan asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:56

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:56

Şanlıurfa 21. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan 32 yaşındaki Kenan Ünver, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünver’in cenazesi memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi. Ünver’in naaşı öğle namazının ardından askeri törenle Alata Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

Törene Ünver’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe protokolü ile askeri erkan katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ünver’in veteriner hekim olarak görev yaptığı, 3 ay önce de askere gittiği öğrenildi.



