Vedat Bilgin'den zam açıklaması

03 Ocak 2022 Pazartesi, 22:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Memur ve emekli maaşıyla ilgili Bilgin şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun.”



