Vedat Bilgin'den zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli ve memura ek zam açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Memur ve emekli maaşıyla ilgili Bilgin şu ifadeleri kullandı:
“Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun.”
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