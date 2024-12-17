Gastronomi yazarı Vedat Milor Kent Lokantası'na gitti: Yorumları merak konusu oldu!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:33

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:36

Gastronomi yazarı Vedat Milor, bir süredir Youtube kanalında gittiği restoran ve lokantaları değerlendirmeye devam ediyor. Son olarak, Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası’nı ziyaret eden Milor’un burada yaptığı değerlendirme sosyal medyada merak konusu oldu.

Kent Lokantası’ndaki yemeklere dair yorumlarını bekleyen sosyal medya kullanıcıları, aynı zamanda Milor’un geçtiğimiz günlerde lahmacunu ile bilinen bir lokantada yaşadığı tartışmayı hatırlatarak çeşitli yorumlarda bulundu.





Milor, söz konusu olayda, lokantada yemek yerken izni olmadan görüntülerinin çekildiğini belirterek bu duruma tepki göstermişti. Şikayetini işletmeciye ileten Milor, daha sonra Youtube kanalında yayınladığı videosunda şunları söylemişti:

"BEN OYNAYAN MAYMUN DEĞİLİM"



"Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Hem burada arkamda durup fotoğraf çektiniz hem de oradan arkadaş çekti. Ben bunlara rıza göstermedim. Burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor. Bu davranış beni rencide etti. Çünkü ben burada oynayan maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Ben gelirim, rahatsız edilmek istemem. O yüzden izleyiciler bilsin, benim için fazla zevk değil artık. Türkiye’yle alakamı tamamen kesmeyi bile düşünüyorum çünkü bu davranışlar beni mutsuz ediyor."

SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI



Olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vedat Milor, konunun yalnızca bir fotoğraf çekimi olmadığını ve yaşadığı rahatsızlığı detaylı şekilde anlattı. Yaşanan bu durum, gastronomi dünyasında tartışmalara neden olurken, Milor’un Kent Lokantası ziyareti de büyük bir dikkatle takip ediliyor.