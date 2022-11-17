Vedat Milor'dan 2 ay sonra yeniden 'muhalefetin adayı' anketi

17 Kasım 2022 Perşembe, 13:57

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabından 'Seçimde muhalefet kanadından hangi adayı görmek isterdiniz?' anketi yaptı. Milor'un anketine 151 bin 529 kişi katıldı.

Milor, yaptığı ankette, "Son anketten sonra 2 ay geçmiş. Bakalım sonuçlarda değişen bir şey olacak mı? Seçimde muhalefet kanadından hangi adayı görmek isterdiniz?" diye sordu.

Milor'un yaptığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri yer aldı.

Şu ana kadar çıkan sonuçlar şöyle:

Mansur Yavaş: Yüzde 42,4

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 26

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 11,3





Milor, "Ankette hayli ilginç şeyler oluyor. 2 ay önce hayli geride kalan İmamoğlu oylarını ciddi oranda arttırmış durumda" yorumunu yaptı.

İki ay önceki anketin sonuçları ise şöyle: