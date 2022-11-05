Vedat Milor'dan 'mavi onay işareti' kararı

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da mavi onay işareti için ücret alınmaya başlamasının ardından mavi onay işaretini iptal edeceğini açıkladı. Milor, "İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim." dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:51
Vedat Milor'dan 'mavi onay işareti' kararı
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi onay işaretine sahip hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" ifadesini kullandı.

Musk'ın bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki görse de Musk şimdilik geri adım atmamakta kararlı.

"KARARIMI VERDİM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süre bu konuyu düşündükten sonra artık son kararımı verdim. Paralı hale geldiğinde mavi tıkımı iptal edeceğim. Sebebi ise çok basit: İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim."


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