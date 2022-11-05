Vedat Milor'dan 'mavi onay işareti' kararı
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da mavi onay işareti için ücret alınmaya başlamasının ardından mavi onay işaretini iptal edeceğini açıkladı. Milor, "İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim." dedi.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi onay işaretine sahip hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" ifadesini kullandı.
Musk'ın bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki görse de Musk şimdilik geri adım atmamakta kararlı.
"KARARIMI VERDİM"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süre bu konuyu düşündükten sonra artık son kararımı verdim. Paralı hale geldiğinde mavi tıkımı iptal edeceğim. Sebebi ise çok basit: İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim."
Uzun süre bu konuyu düşündükten sonra artık son kararımı verdim. Paralı hale geldiğinde mavi tıkımı iptal edeceğim. Sebebi ise çok basit: İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim.— Vedat Milor (@vedatmilor) November 4, 2022
Video Haberler
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- Skandalın adresi bu kez valilik!
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü
- 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'
- 'Bu kaypaklık değilse ne?'