Vedat Türkali Eğitim Merkezi’nin değer tespiti yapıldı
Atakum Belediyesi'ne ait Vedat Türkali Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi, belediyenin borcundan dolayı icra ile satılma sürecine girdi.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Vedat Türkali Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi’nin de icradan satılan Seyir Tesisi’nin geçtiği süreçten geçtiğini söyledi.
Deveci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “1.5 yıldır belediye meclis toplantılarını burada yapıyoruz. Nikâh memurlarımız burada. Aşağıda kütüphane vardı, yeni taşındılar. Halk eğitim merkezi ile ortak yaptığımız kurslar burada gerçekleşiyor. Burası bir kamu kuruluşu, belediye nikah yapmaz da ne iş yapar? Belediye kurulduğundan bu yana nikâh işlemi yapar. Geçende müdürlerle bir toplantı yapıyoruz, kapı açıldı. ‘Kim?’ dedim, ‘Hâkim’ dediler. ‘Hayırdır?’ dedim. Değer tespiti yapmaya geldiler dediler. Yarın öbür gün duruşması var, mahkeme ya satışına karar verecek ya da burası kamu kurumudur deyip icra takibini reddedecek” ifadelerini kullandı.
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