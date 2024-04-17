Vefa Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eski Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı olan Vefa Küçük, yeniden kulübün Divan Kurulu Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Peki, Vefa Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:42
Vefa Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçimde yüksek divan kurulu başkanlığına yeniden aday olduğunu duyurdu. Peki, Vefa Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli? 

VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Vefa Küçük, 13 Mart 1943 yılında Nevşehir'de doğdu. Eski Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanıdır.

İlkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığına yeniden başkan seçildi.

2018'de yeniden 3 yıllığına seçildi. 9 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu başkanlık seçimlerinde Küçük, Nail Kır, Sait Yılmaz ve Uğur Dündar ile birlikte seçime katıldı.

Seçimde 1871 yüksek divan kurulu üyesi oy kullandı. 824 oy alan Uğur Dündar, Vefa Küçük'ün yerine yeni divan kurulu başkanı oldu. Küçük ise bu seçimlerde 799 oy aldı.

Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.


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