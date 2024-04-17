Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:42

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:42

Müzisyen Nur Yoldaş, yürüyüş yaptığı sırada fenalaşınca ambulans ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı. Peki, Nur Yoldaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Nur Yoldaş'ın sağlık durumu nasıl? Nur Yoldaş şarkıları...

NUR YOLDAŞ KİMDİR?

Vibrasyonu olan, taklit edilmesi çok zor ve güçlü bir sese sahiptir. Annesi kendisini TRT İstanbul Radyosu'na götürdü. Yeteneği fark edilince TRT Çocuk bölümünde eğitim aldı. 1972 yılında Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Yarışmada Edip Akbayram birinci oldu. Ekrem Zeki Ün'ün çalışmalarına katıldı. Ondan aldığı eğitimden sonra ilk 45'liğini 1974 yılında Polydor şirketinden Nur Belda adıyla çıkardı: Aşk Bir Fantazi & Bile Bile. 1976'da Süheyl Denizci'nin yönlendirmesiyle müzisyen Ergüder Yoldaş ile tanışıp evlendi ve bu ilk evliliğinden 1977'de oğlu Devrim Yoldaş dünyaya geldi.

1981 yılında Maksim Gazinosu'nda çalışmaya başladıktan 1 hafta ayrıldı. Bundan sonra Attilâ İlhan'dan izin alarak onun şiiri olan "Sultan-ı Yegâh" besteledi bu 45'liği ile 1981 yılında Türk popunda bir çığır açtı. Aralık 1981'de Öncü Plak tarafından yayınlanan farklı makamlarda bestelenmiş ve çok sesli Batı müziği ile Türk müziğinin sentezini yapan on şarkının yaptı. Sultan-ı Yegâh başta olmak üzere, Mihrimah, Saki, Nagehan Bustan Faslı, Nedir Yarabbi Derdim ve Sa'd-Abad gibi eserler bu albümden çıkan belli başlı hit eserler olmuştur. 10 Nisan 1982'den itibaren sanatçı bu şaheser albümü tanıtım amacıyla bir turne çalışması yapmıştır.

Nur-Ergüder Yoldaş çiftinin kurduğu Workshop Plakçılık'tan 1983'te yayınlanan "Elde Var Hüzün" adlı aynı çizgideki albümün beklenen ticari başarıyı getirmemesinin ardından, Ergüder Yoldaş'tan boşanarak müziğe uzun yıllar ara verdi ve bu aranın ardından 1992'de Dönüş (Sakine) adlı albümünü çıkarmışsa da, eski parlak günleri bir daha yaşamak mümkün olmamıştır. Bir döneme damgasını vuran ve Yoldaş çiftinin âdeta markası hâline gelmiş olan efsanevi albüm "Sultan-ı Yegâh"ın 1998'de Beyoğlu Metropol tarafından CD formatında tekrar yayınlandı. Yoldaş daha sonra iş adamı Halil İbrahim Tuş ile evlendi. Eşi Halil İbrahim, 2001 ekonomik krizi sırasında intihar etti. Sanatçı, hâlen Ankara Kent Orkestrası solisti olarak kariyerine devam etmektedir. 2014 Mayıs ve Eylül aylarında iki yeni tekli yayınlamıştır.

NUR YOLDAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müzisyen Nur Yoldaş, yürüyüş yaptığı sırada fenalaşınca ambulans ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı. Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Nur Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak.