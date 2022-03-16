'Vegan mutfak, hoşgörü ve özgürlük demek'

16 Mart 2022 Çarşamba, 17:53

Son yıllarda vegan beslenme alışkanlığının arttı. Bu alışkanlığı karşılamak, iklim krizi ile mücadelede yeni bir sayfa açmakarken sağlıklı ve pratik yemeklere ulaşmak için tarifler oluşturmak için yola çıklan yazar Derya Manav, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden derlediği sebze , meyve ve yemek tariflerini 'Turkish Vegan Mutfak' kitabında bir araya getirdi.

Tarladan sofraya sağlıklı yemek yolculuğunu anlatan 'Turkish Vegan Mutfak' alanında ilklerden. Yazar Derya Manav kitabında, Anadolu'nun birbirinden farklı tariflerini ve vegan kültürünün tarihsel gelişimini anlatıyor.

Siyah – Beyaz Yayınevi tarafından yayımlanan 'Turkish Vegan Mutfak', aslında Osmanlı mutfağından günümüze dek gelenek ve göreneklerimizin, anne ve anneanne mutfağının örneklerinin, lezzet, sağlık, mutluluk ve keyif olarak bir yansıması.

Kitabın yazarı Derya Manav, yaşadığı sağlık sorunları sonrasında yöneldiği Vegan yaşam tercihinin zaman içinde böyle bir kitaba dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Aslında kolay ulaşılabilen, ekonomik, lezzetli ve sağlıklı bir tercih Türk vegan mutfağı. Dünyanın en lezzetli sebze ve meyvelerinin üretildiği bu topraklar bizlere sağlık ve şifa sunuyor. Vegan olsun – olmasın herkes bu tariflerden yararlanarak mide, beden ve ruh sağlığını daha güçlü kılabilir. Üstelik çok pratik ve kolay. Dünyamızda gıdaya erişimin her geçen gün zorlaştığı ortada. Bu durumda et yerine nohut ya da mercimek ve belki mantar, yanında besleyici olarak ıspanak, semizotu kullanmak hem besleyici ve pratik, hem sağlıklı. Bu kitabın yaratacağı yeni yönelimlerle İklim krizi ile mücadele ve bilinçlendirmeye de bir ölçüde yeni soluk getireceğine inanıyorum. Malum mevcut beslenme anlayışımız doğal kaynakları çok fazla tüketme yönünde. Oysa Turkish Vegan mutfak insanlığın geleceği adına da sevgi şifreleri veriyor."