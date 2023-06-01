Velayet krizi: Anne çocuğun babası tarafından kaçırıldığını, baba ise annesini istemediğini iddia ediyor!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:43

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:43

Show Haber’in aktardığına göre, iki çocuğu olan Demir çifti boşandı. Baba Abdullah Demir, A. D. isimli çocuğunun yabancı uyruklu eşine gitmek istemediğini iddia ediyor.

BABA ÇOCUĞUN ANNESİNE GİTMEK İSTEMEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Geçen sene temmuz ayında babasının yanına giden A.D. baba Abdullah Demir’in iddiasına göre, annesinin yanına gitmek istemedi. Annesinin başvurusu üzerine 24 Mayıs 2023'te baba Abdullah Demir ve oğlu A.D. Şişli Oyun Evi'ne çocuk teslimi için gittiler. Burada A.D.'nin annesine gitmemesi üzerine tutanak tutuldu. Tutanakta A.D.'in anneye gitmekte direnç gösterdiği belirtildi.

Adli destek görevlileri; baba, oğul ve anneyi 27 Mayıs'ta Eyüp çocuk teslim merkezine davet etti. Babanın iddiasına göre A.D. ve annesinin görüşmesi pedagog gözetiminde yapılmadı. A.D. anneye verildi.

ANNE ÇOCUĞU BABASININ KAÇIRDIĞINI SÖYLÜYOR

Baba Abdullah Demir ise oğlunun götürüldüğünde attığı çığlıkları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Annenin iddiası ise baba Abdullah Demir’in, çocuğu A.’yı kendisinden kaçırarak 10 ay boyunca göstermediği yönünde.

Ancak Abdullah Demir’in elinde A.D.'nin annede kalmak istemediğine dair çocuk teslim merkezi uzmanlarınca tutulan tutanak var.