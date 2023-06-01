Boşanma sonrası açıklama yapan Mehmet Aslantuğ paylaşımını sildi
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Biten evliliğin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslantuğ, paylaşımını kaldırdı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliğini bitiren duruşma Beykoz Adliyesi'nde görülmüştü. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde 13.55'deki duruşmaya çift el ele gelmişti.
Mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar vermiş ve 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitmişti.
Boşanma sonrası Instagram hesabından Arzum Onan’la yıllar önce çektirdikleri bir kareyi yayınlayarak duygularını anlatan Aslantuğ, paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı.
Aslantuğ paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu mesaj GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur
KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez !...
Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!
Mesela...
Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)
Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.
Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.
Neyse...
Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde
Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade 'bir abi' tavsiyesi olarak şudur
Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da...
Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile 'el ele' olmayı yani.
Omuz atmak yerine, omuz vermeyi...
Yerçekiminin kalktığını hissedeceksiniz!
Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz"
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