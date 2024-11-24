Velayetini alabilmek için dava açmıştı... İstismar sonucu hayatını kaybeden Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek yaşamını yitirdi!
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Geçen ağustos ayında annesi Bakiye Y. tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne getirilen Sıla bebeğin vücudunda bulunan morluklar nedeniyle darp iddiası ile başlayan soruşturmada, 2 yaşındaki bebeğin fiziksel şiddet ve cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti. 30 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sıla bebek, 7 Ekim tarihinde hayatını kaybetmişti.
Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.
Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
VELAYETİNİ ALABİLMEK İÇİN DAVA AÇMIŞTI
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.
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