Veli-Der’in raporu ortaya koydu: Kreş ücretleri 50 bin liraya çıktı, erişim krizi büyüyor

Öğrenci Veli Derneği’nin (Veli-Der) son yayımladığı rapora göre, Türkiye’de okul öncesi eğitime erişimde yaşanan sorunları ve yapısal eşitsizlikleri ortaya koydu.

“Okul öncesi eğitim ayrıcalık değil, haktır” vurgusuyla hazırlanan raporda, kamusal kapasite yetersizliği ve ekonomik engeller nedeniyle çocukların bu haktan eşit biçimde yararlanamadığı belirtildi.

KREŞ ÜCRETLERİ 50 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Raporda, özel kreş ücretlerinin 25 bin ile 50 bin lira arasında değiştiğine dikkat çekilerek, kamusal alternatiflerin sınırlı kaldığı ifade edildi. Bu durumun özellikle dar gelirli aileler açısından ciddi bir erişim engeli yarattığı vurgulandı.

Türkiye genelinde 17 bin 640 okul öncesi eğitim kurumu bulunduğu belirtilen raporda, özel kurumların payının giderek arttığına işaret edildi.

RESMİ ANAOKULLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Veli-Der’in verilerine göre, resmi anaokullarındaki öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38,9 azalarak 788 bin 557’den 482 bin 161’e geriledi.

Buna karşılık ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında öğrenci sayısı yüzde 26,1 artış gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kur’an kursları ile belediye ve derneklerin açtığı kurumların yer aldığı alanlarda ise öğrenci sayısında yüzde 24,9 artış kaydedildi.

HER 10 VELİDEN 7’Sİ ÜCRETSİZ EĞİTİME ULAŞAMIYOR

18 ilde 1350 veli ve 1120 öğretmenin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, velilerin yüzde 73,6’sı ücretsiz okul öncesi eğitim olanaklarını yetersiz bulduğunu belirtti.

Velilerin yüzde 70,4’ü çocuklarını kamu okullarına göndermek istediğini ifade ederken, kontenjan eksikliği bu talebin karşılanmasını engelliyor. Araştırmada ayrıca velilerin yüzde 30’unun okula erişimde ulaşım sorunu yaşadığı kaydedildi.

GELİŞİMSEL ETKİLER GÜÇLÜ AMA ERİŞİM SINIRLI

Velilerin yüzde 96,2’si çocuklarının öz bakım ve el becerilerinde gelişim gözlemlediğini belirtirken, yüzde 88,7’si duygusal gelişimde ilerleme olduğunu ifade etti.

Öğretmenler ise okul öncesi eğitim alan çocukların dikkat süresi, problem çözme ve sosyal becerilerinde belirgin artış olduğunu aktardı.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM TEHDİT ALTINDA”

Raporda, son dönemde eğitim politikalarıyla birlikte okul öncesi dönemde dini içeriklerin yaygınlaşmasının laik ve bilimsel eğitim hakkını tehdit ettiği belirtildi. Eğitimde ideolojik müdahalelere karşı uyarıda bulunuldu.

ZORUNLU VE ÜCRETSİZ EĞİTİM ÇAĞRISI

Veli-Der, okul öncesi eğitimin 5 yaş için zorunlu, 3-4 yaş için ücretsiz ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamusal kapasitenin artırılması, eğitim hizmetlerinin yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesi ve çocuk merkezli programların güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.