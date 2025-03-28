Veli-Der’den sert tepki: ‘Çocuklarımıza dokunmayın!’

Yayınlanma: 28.03.2025 - 21:31

Güncelleme: 28.03.2025 - 21:31

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili sert bir açıklama yaparak, “Çocuklarımıza dokunmayın!” çağrısında bulundu. Dernek, öğrencilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların demokratik hakların ihlali olduğunu vurguladı.

“GENÇLERİN İTİRAZINI BASKIYLA BASTIRIYORLAR”

Veli-Der, hükümetin öğrencilerin protestolarına baskıyla yanıt verdiğini belirtti. Açıklamada, “Gençlerin gözaltına alınması sadece eğitim hayatlarını değil, sağlıklarını da tehdit ediyor. Ailelerden gelen bilgilere göre, gözaltında hastalanan birçok öğrenci ilaçlarına bile ulaşamıyor” denildi.

Veli-Der, tutuklanan öğrencilerin bir kısmının tedavi edilmeden adliyeye sevk edilmesini sağlık hakkı ihlali olarak değerlendirdi.

“ÇOCUKLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR”

Veli-Der, gözaltındaki öğrencilerin ailelerine dayanışma çağrısı yaparak, “Hiçbir anne baba yalnız değildir, çocuklarımız yalnız değildir” mesajı verdi. Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep eden dernek, “Birlikte güçlü olacağız, birlikte dayanışacağız!” dedi.