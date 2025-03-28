Ünlü rapçi Gazapizm'den 'gözaltılara' tepki: 'Neden üniversite kampüslerinde polis ablukası, bahçelerinde TOMA var?'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:27

Güncelleme: 28.03.2025 - 12:28

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

ÇOCUKLAR DA TUTUKLANDI...

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre eylemlerde toplam 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi ise tutuklandı.

Tutuklamalarla ilgili konuşan Nevşin Mengü, "Tutuklanan öğrencilerin en büyüğü 22 yaşında. Yaşı küçük olanların tutuklandığını öğrenince ağlayanlar olmuş" ifadelerini kullandı.

GAZAPİZM: BU ÇOCUKLAR ANAYASAL PROTESTO HAKLARINI KULLANIYORLAR!

Bu açıklamanın ardından ünlü rapçi Gazapizm, gözaltılara tepki gösterdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü rapçi, "Bu çocuklar anayasal protesto haklarını kullanıyorlar. Neden üniversite kampüslerinde polis ablukası, bahçelerinde TOMA var? Neden gözaltındalar? Bu ülke fikirleri farklı da olsa çocuklarına, öğrencilerine sahip çıkıp dertlerine kulak veren bir ülke olmalıdır. Dünya gözünde en yüce temsil budur" dedi.