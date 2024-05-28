Veli, öğrenci dolu sınıfı bastı! Ortaokulda korku dolu anlar...

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir veli öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarılırken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, yine aynı okulda geçen sene 2 öğretmen velilerin saldırısına uğramıştı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:50
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Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda iddiaya göre, bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula geldi.

Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı.

SINIFTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Öfkeli veli, diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından güçlükle sınıftan çıkarıldı. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYNI OKULDA BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı.

Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.


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