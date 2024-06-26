Veli ve öğretmenler şikayet etti, okul personeli açığa alındı
Rize’de Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli personel H.T., ‘Öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğu’ gerekçesiyle başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.
Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli personel H.T.’nin öğrencilere yönelik maksadını aşan hal ve harekette bulunduğu iddiası ile yapılan şikayetler üzerine Rize Valiliği soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında öğrencilere yönelik uygunsuz davranışlar sergilediği tespit edilen H.K., açığa alındı.
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli H.T. hakkında öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğümüze bugün ulaşan şikayet değerlendirilmiş olup aynı gün konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve bahse konu personel açığa alınmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.
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