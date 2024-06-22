Rize ’de heyelan anı kamerada
Rize'de merkeze bağlı Akarsu köyünde önceden taş ocağı olarak kullanılan yamaç alanda heyelan meydana geldi. Toprağın büyük gürültüyle kaydığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Akarsu köyünde geçmişte taş ocağı kullanılan dik yamaçta dün heyelan meydana geldi. Heyelanla yamaçtan kopan toprak yığını ter edilen taş ocağı alanına aktı. AFAD ekipleri heyelanlı alanda inceleme yaparken, yetkililer bölgenin güvenlik şeridi çekilip, toprak kaymasına karşı önlem alınan alan olduğunu bildirdi. Toprağın büyük gürültüyle kaydığı anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dik yamaçtaki toprağın hızla aşağıya doğru hareket ettiği, çevreyi toz bulutu kapladığı yer aldı.
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