Veliler, öğrenciye ceza veren öğretmeni darbetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Betül Çelik, parka götürdüğü öğrencilerden birini yaramazlık yaptıkları iddiasıyla cezalandırınca 2 kadın veli tarafından darbedildi.
Olay, dün Körfez'e bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu'nun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkı’nda meydana geldi. Öğretmen Betül Çelik 1'inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için parka götürdü.
Bu sırada öğrencilerden biri iddiaya göre 'yaramazlık' yapınca öğretmen Betül Çelik, öğrenciye bir tur 'kaydıraktan kaymama' cezası verdi. Öğrenci bunun üzerine evine gitmek istedi. Ancak öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu. Bu olaya tanık olan 2 kadın veli, öğretmeni darbetti.
Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay sonrası darbedilen öğretmene, meslektaşları ve sendika üyeleri okul bahçesinde toplanarak destek verdi.
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