Harem selamlık müdür öğretmenlerin de kıyafetine karışmış!

30 Mart 2022 Çarşamba, 21:50

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okulda harem-selamlık uygulama başlatarak kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere geçen hafta resmi yazı gönderdi.

Okul Müdürü Haydar Akın, resmi yazının yanı sıra, öğretmenlere bir de WhatsApp üzerinden mesaj göndererek, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istedi.

Resmi yazıda “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” denildi.

GÖREVDEN ALINDI, TEKRAR İADE EDİLDİ

Belgenin sosyal medyada yer almasının ardından tepkiler yükseldi.

Okul müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Osmangazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Basında yer alan Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir” denildi.

Bursa Valiliği tarafından Haydar Akın görevden alındı.

Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, ‘Devlet Memurları Kanunu’ kapsamında, ‘devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği’ gerekçesiyle dün görevine geri döndü. Karar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrılan Haydar Akın'a tebliğ edildi. Tebligattan sonra okula giden Akın görevine başladı.

“KISA KOLLU GİYMEYİN”

Odatv’den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Haydar Akın'ın soruşturmadan birkaç gün sonra görevine iade edilmesine tepkiler geldi. Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu ve Eğitim-İş Bursa İl Temsilciliği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Eğitim-İş Cengiz Sarıyer, harem selamlık müdür Haydar Akın’ın daha önce de öğretmenlerin kıyafetlerine karıştığını belirterek “Kısa kollu giymeyin’ şeklinde ifadeleri olmuş” dedi.

“Akit’in ve Eğitim Bir Sen sendikasının sahip çıkması, arkasında siyasi iktidarın da olduğunu gösteriyor” Cengiz Sarıyer, göreve iade edilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek hukuki olarak girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

“TARİKATLARIN KONTROLÜNDE”

Eğitim-Sen sendikasının ise okul önünde yaptığı basın açıklaması şöyle: