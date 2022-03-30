Harem selamlık müdür öğretmenlerin de kıyafetine karışmış!
Kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturtulmasına karşı çıkan ve resmi yazı ile öğretmenlere talimat veren Okul Müdürü Haydar Akın, Bursa Valiliği tarafından önce görevden alındı, önceki gün ise göreve iade kararı verildi. Müdür Haydar Akın’ın daha önce de öğretmenlere “kısa kollu giymeyin” dediği ortaya çıktı.
Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okulda harem-selamlık uygulama başlatarak kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere geçen hafta resmi yazı gönderdi.
Okul Müdürü Haydar Akın, resmi yazının yanı sıra, öğretmenlere bir de WhatsApp üzerinden mesaj göndererek, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istedi.
Resmi yazıda “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” denildi.
GÖREVDEN ALINDI, TEKRAR İADE EDİLDİ
Belgenin sosyal medyada yer almasının ardından tepkiler yükseldi.
Okul müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Osmangazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Basında yer alan Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir” denildi.
Bursa Valiliği tarafından Haydar Akın görevden alındı.
Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, ‘Devlet Memurları Kanunu’ kapsamında, ‘devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği’ gerekçesiyle dün görevine geri döndü. Karar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrılan Haydar Akın'a tebliğ edildi. Tebligattan sonra okula giden Akın görevine başladı.
“KISA KOLLU GİYMEYİN”
Odatv’den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Haydar Akın'ın soruşturmadan birkaç gün sonra görevine iade edilmesine tepkiler geldi. Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu ve Eğitim-İş Bursa İl Temsilciliği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi.
Eğitim-İş Cengiz Sarıyer, harem selamlık müdür Haydar Akın’ın daha önce de öğretmenlerin kıyafetlerine karıştığını belirterek “Kısa kollu giymeyin’ şeklinde ifadeleri olmuş” dedi.
“Akit’in ve Eğitim Bir Sen sendikasının sahip çıkması, arkasında siyasi iktidarın da olduğunu gösteriyor” Cengiz Sarıyer, göreve iade edilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek hukuki olarak girişimlerde bulunacaklarını belirtti.
“TARİKATLARIN KONTROLÜNDE”
Eğitim-Sen sendikasının ise okul önünde yaptığı basın açıklaması şöyle:
- Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere yazı göndermesinin ardından açığa alınmıştı.
- Ancak, siyasi iktidara yakınlıklarıyla bilinen Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen Bursa şubeleri ile çeşitli cemaatlerin Haydar Akın’a destek açıklamaları yapmalarının ardından Haydar Akın görevine iade edildi. Köy Enstitülerinde kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmelerine karşı olan zihniyet bugün yine karşımızdadır.
- Yaşanan bu durum sadece bir okul müdürünün değil, eğitim sisteminin bir bütün olarak tarikatların, cemaatlerin ve bunlara destek veren “eğitim” sendikalarının nasıl kontrolüne geçtiğini gözler önüne sermiştir.
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