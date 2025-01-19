Velilerden görevden alınan müdüre destek

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

Aydın Söke’de Fevzipaşa Ortaokulu Müdürü İbrahim Taşar’a müdür yardımcısının 13 şikâyetinden beşi hakkında Söke Kaymakamlığı tarafından ceza verildi.

Müdür yardımcısı, Erasmus ve kermes paralarının akıbetinin belli olmadığı, yılbaşı öğretmenler kurulu mevzuata uygun yapılmadığı, şube öğretmenler kurulu toplantılarının mevzuata uygun yapılmadığı iddiasıyla şikâyetçi olurken, Taşar ise konuyu yargıya taşıdı.

Taşar’ın avukatının Aydın Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçede savunmasının alınmadan başka bir okula öğretmen olarak atandığı belirtildi.

MÜFETTİŞLERE SUÇ DUYURUSU

Dilekçede, verilen cezalarda hiçbir delil ve gerekçe gösterilmediği belirtilirken Taşar’ın avukatı valilikten gelen kararın ardından da idari yargıya başvuracağını, müfettişler hakkında da görevi kötüye kullanma ve suç delili uydurmadan suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Öte yandan, Taşar için bazı veliler de ilçe milli eğitim ve CİMER’e de dilekçe yazdı.

Veliler, “Taşar’ın göreve geri dönmesini istediklerini” kaydetti. Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir, “Başarılı çalışmaları yapmış, başarı ödülü ve üstün başarı belgesi verilmiş. Ne hikmetse sihirli bir el tarafından dün övgüyle bahsedilen müdür cezalara boğulmuş. İdarecilik görevi elinden alınmış, yetmemiş kademe durdurma cezası verilmiş, bunlar az gelmiş iki adet kınama ve iki adet de uyarı cezası verilmiştir. Bu durum hukuka uymadığı gibi ne vicdana sığar, ne adalete” dedi.