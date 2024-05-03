Velilerden müfredat isyanı: Geri çekin

Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 17:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), yayımlanan yeni müfredat taslağı olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne karşı tepkiler sürüyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde toplanan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) üyeleri pankart ve dövizlerle müfredatın geri çekilmesini talep etti.

Sık sık “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Okulda imam istemiyoruz”, “Gerici eğitim istemiyoruz” sloganları atan grup adına basın açıklamasını okuyan Veli - Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, “Milli eğitim sistemi temel hak ve özgürlükleri, evrensel ilkeleri ve yeni gelişmeleri esas alarak daha bilimsel, çağdaş ve evrensel kriterler çerçevesinde iyileştirilmesi gerekirken maalesef yıllardır tam aksi yönde müfredatta, yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, protokoller, laik ve bilimsel temeli de adım adım tahrip edilmektedir. Bu tahribatlar çocuklarımızın akademik, psikolojik, bilişsel, moral ve sosyal gelişimlerine telafisi mümkün olmayan büyük zararlar verdiği gençliğimizin güncel umutsuzluğundan anlaşılmaktadır. Ülkemiz gençliğinin durumu buyken MEB'in cilalanmış isimle açıkladığı müfredat taslağı ile zaten çok örselenmiş olan özgürlükçü, eleştirel, eşitlikçi, demokratik, laik, bilimsel, evrensel eğitim boyutları bir kez daha hedef alınmaktadır” dedi.

Müfredat taslağının öğretmenlere, akademisyenlere, velilere rağmen kapalı kapılar ardında hazırlandığını da hatırlatan Kalafat, “Öznesinin öğrenci olmadığı bir müfredat taslağıyla karşı karşıyayız. Dokuz günlük görüş verme süresinin akılcı, mantıklı bir karşılığı olduğunu veliler olarak düşünmüyoruz. Bu kadar kısa bir sürede tüm taslağın, ders içeriklerinin biz veliler ve öğretmenler tarafından okunabilmesi, incelenebilmesi bile mümkün değildir. Bilimi, bilimsel, çağdaş eğitimi reddeden bir müfredat ülkemizin geleceğini de kaybetmemiz anlamına gelecektir. Bu farkındalık ve hissiyatla çocuklarımızın geleceğine ve eğitim haklarına sahip çıkmaya, çocuklarımızın ve memleketimizin geleceğini savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.