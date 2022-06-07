Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 17:48
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.


Nicolas Maduro Venezuela Recep Tayyip Erdoğan

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