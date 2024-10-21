'Vergi artıyor, hizmet azalıyor, halk yoksullaşıyor' diyerek paylaştı: Özgür Karabat'tan 'bütçe' değerlendirmesi
CHP milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Vergi artıyor, hizmet azalıyor, halk yoksullaşıyor' diyerek 2025 bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2025 bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
“1-AKP’nin ülkeyi yönetme kabiliyeti kalmamıştır. İçeride artan yoksulluk ve güvensizlik, dışarıda verilen tavizler ülkenin geleceğini karartıyor.
2-2025 bütçesine baktığımızda, vergi gelirlerindeki yıllık artışın %46’dan fazla olduğu görülüyor. 12 trilyon TL civarında vergi toplanacak. Bunun %56’sını KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler oluşturuyor.
Asgari ücret zammı ise %17,5’lik enflasyon hedefine göre yapılacak!
3- 2023 yılında 674 milyar TL olan faiz harcamaları gelecek yıl 2 trilyon TL’yi buluyor. Faiz ödemeleri için daha fazla vergi toplanacak. Maliyetler yükselecek… Peki, enflasyonla mücadele nerede?
4-Bu bütçede harcamaların arttığı, yatırımların yapılmadığını görüyoruz. Yatırım olmadan, katma değerli üretim gerçekleştirmeden siz enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz?
5-“Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak” denilerek yapılan yap-işlet-devret projelerine servet akıtılacak. 2025’te otoyol, köprügeçişleri ve şehir hastaneleri için bütçeden 202,3 milyar TLharcanacak. 2025 tahmini dolar kuruyla ortalama 5 milyar dolar!
6-Hem vatandaş otoyoldan, köprüden geçerken para ödüyor, üstüne bir de toplanan vergilerle devasa ödemeler yapılıyor. 5 milyar dolarla en az 2 köprü yapılır, vatandaş da fahiş fiyatla yolculuk yapmazdı!
7-Bu bütçede; Halka hizmet yok, faizcileri kollamak var. Enflasyonla mücadele yok, günü kurtarmak var. Zenginlere zenginlik, halka yoksulluk var, AKP ile gidilecek yol ise artık yok…”
En Çok Okunan Haberler
-
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde