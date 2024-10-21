'Vergi artıyor, hizmet azalıyor, halk yoksullaşıyor' diyerek paylaştı: Özgür Karabat'tan 'bütçe' değerlendirmesi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 22:57

Güncelleme: 21.10.2024 - 22:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2025 bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

“1-AKP’nin ülkeyi yönetme kabiliyeti kalmamıştır. İçeride artan yoksulluk ve güvensizlik, dışarıda verilen tavizler ülkenin geleceğini karartıyor.

2-2025 bütçesine baktığımızda, vergi gelirlerindeki yıllık artışın %46’dan fazla olduğu görülüyor. 12 trilyon TL civarında vergi toplanacak. Bunun %56’sını KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler oluşturuyor.

Asgari ücret zammı ise %17,5’lik enflasyon hedefine göre yapılacak!

3- 2023 yılında 674 milyar TL olan faiz harcamaları gelecek yıl 2 trilyon TL’yi buluyor. Faiz ödemeleri için daha fazla vergi toplanacak. Maliyetler yükselecek… Peki, enflasyonla mücadele nerede?

4-Bu bütçede harcamaların arttığı, yatırımların yapılmadığını görüyoruz. Yatırım olmadan, katma değerli üretim gerçekleştirmeden siz enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz?

5-“Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak” denilerek yapılan yap-işlet-devret projelerine servet akıtılacak. 2025’te otoyol, köprügeçişleri ve şehir hastaneleri için bütçeden 202,3 milyar TLharcanacak. 2025 tahmini dolar kuruyla ortalama 5 milyar dolar!

6-Hem vatandaş otoyoldan, köprüden geçerken para ödüyor, üstüne bir de toplanan vergilerle devasa ödemeler yapılıyor. 5 milyar dolarla en az 2 köprü yapılır, vatandaş da fahiş fiyatla yolculuk yapmazdı!

7-Bu bütçede; Halka hizmet yok, faizcileri kollamak var. Enflasyonla mücadele yok, günü kurtarmak var. Zenginlere zenginlik, halka yoksulluk var, AKP ile gidilecek yol ise artık yok…”