Veriler açıklandı: Mevduatta TL dibi gördü, dövizde rekor!

09 Aralık 2021 Perşembe, 16:11

Merkez Bankası (TCMB), dolar/TL’nin 14’ü görerek rekor kırdığı 26 Kasım-3 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı bu dönemde 1 milyar 104 milyon dolar düşüşle 231 milyar dolara geriledi.

Dolar/euro ve dolar/ons altın paritelerinden arındırıldığında bu dönemde yerleşiklerin yabancı para mevduatında düşüş 667 milyon dolar oldu. Bu düşüşün 57 milyon doları ABD dolarından, 507 milyon doları eurodan, 109 milyon doları altından kaynaklı oldu.

Söz konusu haftada yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı ise, 8,3 milyar TL düşüşle 1 trilyon 881 milyar TL’ye geriledi.

2001 KRİZİ SEVİYESİ DE AŞILDI

Sözcü'nün aktardıklarına göre, yurt içi yerleşiklerin bankalardaki toplam mevduatı içinde yabancı para payı yüzde 62,2 ile tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Bu oran 2001 krizi sırasında yüzde 61,5 ile zirveye yükselmiş, 2011’de yüzde 27,4’e kadar gerilemişti.

Son üç aylık dönemde parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatlarda yaklaşık 1,7 milyar dolarlık düşüş olsa da, döviz kurlarındaki artış sonucu toplam mevduat içinde TL’nin payı hızla geriledi.

Resmi enflasyon yüzde 21’i aşarken TCMB’nin politika faizini yüzde 15’e çekmesiyle döviz kurları hızla yükselirken, TL mevduata dönük ilgi eksi reel faiz nedeniyle azaldı.

KREDİLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

26 Kasım-3 Aralık haftasında TL kredi hacmi, 29,5 milyar TL arttı. Bu artışın 5,6 milyar TL’si bireysel kredilerden, 23,9 milyar TL’si ise ticari kredilerden kaynaklandı.

TL kredilerdeki artışa rağmen hem TL hem de döviz mevduattaki düşüş ise dikkat çekti.