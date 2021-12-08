Ekonomist Murat Sağman'dan dolar kuru için tarih verdi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 11:50

Merkez Bankası (TCMB) uyguladığı para politikası nedeniyle kurda yükselişe neden olurken, diğer yandan döviz satışıyla kurdaki yükselişi dizginlemeye çalışıyor.

TCMB'nin geçen hafta doğrudan dövize müdahalelerinin ardından 16 Aralık'ta politika faizinin sabit kalabileceğine yönelik beklentiler artıyor. Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştireceği 16 Aralık'ta faiz indirimine ara vererek pas geçebileceğini öngördü. Politika faizinin yüzde 15 seviyesinde yılı tamamlayabileceğini belirten Sağman aksi halde dolar kurunun 15 lira ve üzerine atak yapabileceğini söyledi.

REZERVLER EKSİDE

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, TCMB'nin dolarda 14 lira ve üzeri seviyelerini istemediğini açık ettiğini söyleyen Sağman, “Bankanın swap hariç net rezervi eksi 36 milyar dolar seviyesinde. Faizi indirecekse ki piyasa beklentisi çoğunlukla 100 baz puan indirim yönünde, dolar kurunda 15 lira ve üzerinde ataklara neden olacaktır” dedi. Sağman'a göre ya dışarıdan gelecek bir para akışı ya da faiz indirimlerine ara verilmesi veya 50 baz puanlık sembolik bir indirim kararı alması kısa vadede döviz kurlarını durdurabilir.

PPK ÖNCESİ ORTALIK KARIŞIR

Cuma günü ABD'de enflasyonun açıklanacağına dikkat çeken ekonomist Murat Sağman, ABD'de yüzde 6.7 ve üzeri enflasyon beklentisi olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha şahin açıklamalar gelebileceğini belirtti. Sağman, “15 Aralık'ta Fed toplantısı var, yani TCMB'nin faiz kararından bir gün önce. Eğer Fed parasal sıkılaşma doğrultusunda daha agresif bir ton uygularsa bizim kendi merkez bankamıza gelmeden önce zaten ortalık karışabilir” dedi.