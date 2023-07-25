Veriler sorunu ortaya koydu: İBB taksi başına düşen yolcu sayısını açıkladı

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre, kentte taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris’te 366, New York’ta 309, Singapur’da 207 kişi. İstanbul’daki şikâyetlerin yüzde 59,53’ü de yol ve yolcu seçilmesinden oluşuyor.

ANKA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:55
Veriler sorunu ortaya koydu: İBB taksi başına düşen yolcu sayısını açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da taksi sorununa ilişkin bugün bir veri yayınladı. İstanbul’da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtildi. Taksi başına 837 kişi düşerken Paris’te bu sayının 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olduğu aktarıldı.

EN ÇOK HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?

İBB’nin 2023 yılına ilişkin Çözüm Merkezi verilerine göre; taksi taşımacılığına şikâyetlerin yüzde 59,53’ünü yol ve yolcu seçme kaynaklı. Şikayetlerin geri kalanı ise sırasıyla, yüzde 10,5 ile trafik kuralı ihlali, yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61’i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86’sı yolcuyu uzak yoldan götürmek maddelerinden oluşuyor.


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