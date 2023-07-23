Beyoğlu'nda kadın yolcusunu darbeden taksici adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 23.07.2023 - 12:13

Güncelleme: 23.07.2023 - 12:40

Beyoğlu'nda tartıştığı kadın müşterisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kadın müşterisini darbettiği anların sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan taksi sürücüsü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.K. adliyeye çıkarıldı.

Taksi sürücüsü A.K.'nin iddiaya göre "para bozdurma" meselesi nedeniyle tartıştığı yabancı kadın yolcuyu darbettiği anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) A.K.'nin çalışma iznini iptal etti. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı da askıya alındı.