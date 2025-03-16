Veteriner Hekimler Derneği 74. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi: Başkan Ertürk güven tazeledi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:30

Güncelleme: 16.03.2025 - 12:30

Veteriner Hekimleri Derneği’nin 74. Olağan Genel Kurulu Ankara Çankaya’da bulunan Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşti. Genel kurula CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de katıldı. Seçime tek liste ile gidildi. Genel kurulda alınan kararla derneğin isminin Türk Veteriner Hekimler Derneği olarak değiştirilmesine karar verildi. Yapılan oylama sonucunda mevcut genel başkan Gülay Ertürk’ün listesi seçimi kazandı.

‘ÜRETMEDEN BAĞIMSIZ OLAMAYIZ’

Genel kurulda konuşan Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, “Sorumluluğumuz fazla. Üretmeden bağımsız olunmaz. Bugün biz Gayri Safi Milli Hasılamızın çok küçük bir kısmını tarımdan sağlıyoruz. Ülkemizde hayvan sayısı düştü. Çiftçi sayımız azaldı. 1 litre sütten on kuruş kazandığı için üretici artık bu işi yapmıyor” dedi. Ayrıca hayvancılığın beslenme ve kalkınma gibi iki önemli noktası olduğunu söyleyen Ertürk, çocuklarda hayvansal gıda eksikliğinden dolayı bodurluk oluşmaya başladığına da dikkat çekti.

‘TEMEL GIDA HAKKI KİMSENİN LÜTFU DEĞİL’

Ertürk’ten sonra CHP’li vekiller söz aldı. Bir hekim olarak veterinerlerin önemini her yerde vurguladığını ifade eden CHP’li Yaman, “Veteriner hekimlerin sağlık çalışanı olarak tanınması kargaşası ile ilgili soru önergesi verdik. Görevim sizi sağlık çalışanlarının arasında kanunen tanınmış bir şekilde Meclis’te savunmak olacak” dedi. CHP’li Sarıbal ise, “Bir düzen düşünün kırmızı eti ithal etmekle sorumlu. 86 milyonun temel gıda hakkı kimsenin lütfu değil. Temel sorun rejim ve düzendir. Bu ülkenin rejimi uluslararası şirketleri ve yandaşları yaşatıyor” diye konuştu.

‘GELECEĞİ DOĞRU DEĞERLENDİRMELİYİZ’

Türkiye’de “serbest soygun ekonomisi” düzeni olduğunu ifade eden CHP’li Gürer, “Türkiye’de bir tek yetkili kişi var. Bakan dediğin atanmış memur. TÜİK’in önünde protesto yapılıyor ama TÜİK talimat neyse onu yapıyor. Esas sorumluyu kimse görmüyor” dedi. Afrika’dan 150 milyonluk göç beklendiğini ve bundan Türkiye’nin de nasibini alacağını belirten Gürer, “Artık bizlerin mevcuttaki var olanla geleceği doğru değerlendirmemiz lazım. Hayvancılığın olduğu her yerde veteriner olmalı. Çoğu veteriner Tarım Orman Müdürlüklerinde büro elamanı gibi çalıştırılıyor. Mecliste olduğumuz süre içerisinde sizden gelen her konuyu gündeme taşıyacağız” değerlendirmelerinde bulundu.

‘12 MİLYON DOLAR HARCANMIŞ’

CHP’li vekillerden sonra ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem söz aldı. Adem, “Türkiye’de veteriner hekimler ve ziraat mühendislerinin itibarları yerle bir edilmiş durumda. Bizler ülkeye katma değer katacak insanlarız” dedi. AKP’nin tarım politikasını eleştiren Adem, “Son on yılda et ithalatına 12 milyon dolar harcanmış. Çiftçiye destek diyorlar ama köstek oluyorlar” ifadelerini kullandı. Adem, hükümetin sokak hayvanları konusunda CHP’li belediyelerin üstüne geldiğini ve belediyeleri sorumlu tutarak bazı sorumluluklarından kaçmaya çalıştığını belirtti.

YÖNETİM LİSTESİ

Veteriner Hekimler Derneği'nin yeni yönetim kurulu asil listesi şu şekilde oldu:

Gülay Ertürk

Mücteba Binici

Elif Çetin

İlker Çelik

Şükrü Küplülü

Arzu Peker

Dilruba Coşkun Başbuğ



