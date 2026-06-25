Veteriner hekimlerden atama talebi: Tablo hayvan ve halk sağlığını tehlikeye atıyor

Veteriner Hekim Sen Genel Başkanı Elif Budak Mutluer veteriner hekimlik mesleğinin güncel durumu, kamuda görev yapan veteriner hekim sayısının azlığı, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik bir basın açıklaması düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Mutluer, "Güçlü bir veteriner teşkilatı güçlü bir halk sağlığı sisteminin vazgeçilmez şartıdır. Bugün 10 bine yakın veteriner hekim ve teknisyeni hizmet vermeye çalışmaktadır ancak mevcut sayı yükü kaldırmaya yetmemektedir. Veteriner hekimler asli görevleri dışında işlerle meşgul edilmektedir. Bazı bölgelerde tek bir veteriner hekim çok geniş bir alana hizmet vermektedir. Tek bir personelle milyonlarca hayvanın sağlığını nasıl koruyacağız? Bu tablo hayvan ve halk sağlığını tehlikeye atıyor" dedi

"BİNLERCE GENÇ HEKİM ATAMA BEKLİYOR"

Binlerce genç veteriner hekimin kamuda atama beklediğinin altını çizen Mutluer veteriner hekim açığının giderilmesinin; gıda ve halk sağlığı güvenliğinin sağlanması için zorunluluk olduğunu vurguladı.

Mutluer, göreve giderken kullandıkları araçların kötü olduğunu ve koşullara uygun olmadığını belirterek arazi koşullarına uygun araç taleplerini de dile getirdi.