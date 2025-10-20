Veteriner hekimlerden yüksek ruhsat harçlarına tepki: ‘Toplum sağlığını zayıflatacak!’

Veteriner Hekimler Derneği, geçen cuma Meclis’e sunulan ve 21 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında veteriner hekimlik alanına getirilen yeni ruhsat harçlarını sert bir dille eleştirdi.

Teklifte veteriner hekim muayenehaneleri için 10 bin TL, poliklinikler için 20 bin TL, hayvan hastaneleri içinse 40 bin TL ruhsat harcı öngörülüyor. Dernekten yapılan açıklamada, veteriner hekimliğin yalnızca hayvan sağlığıyla değil, toplum sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıkların kontrolüyle de doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Kamusal niteliği yüksek olan bu hizmetlerin önüne ekonomik engeller koymak sadece meslektaşlarımızı değil, toplumun tamamını olumsuz etkileyecektir” denildi.

"DÜZENLEME GERİ ÇEKİLSİN"

Veteriner Hekimler Derneği, binlerce veteriner hekimin kendi sermayesiyle muayenehane, poliklinik ve hastane açarak hem istihdam yarattığını hem de halkın hayvan sağlığı hizmetine erişimini sağladığını belirtti.

Artan maliyetler ortadayken getirilen bu yüksek harçların, genç veteriner hekimlerin önünü keseceği ve mevcut işletmelerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atacağı ifade edildi.

Dernek, “Bu fahiş harç tutarlarının geri çekilmesini, mesleki örgütlerin görüşü alınmadan hazırlanan düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz” çağrısında bulundu. Veteriner hekimliğin “kamu sağlığının koruyucu kalkanı” olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu kalkanın zayıflamasına neden olacak hiçbir düzenleme toplum yararına değildir” denildi.