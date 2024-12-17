Veteriner Hekimleri Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk: Hayvanların yaşam hakkını önceleyen politikalar benimsenmeli

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:46

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:46

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk yeniden düzenlenen “Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği”ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de hayvan haklarına yönelik yapılan düzenlemelerin, bu alandaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla atılmış adımlar olduğunu söyleyen Ertürk, “Ancak mevcut uygulamalardaki sorunlar, toplumda ciddi bir vicdani rahatsızlık yaratmaktadır. 2004 yılında hayvanları koruma kanununun yürürlüğe girmesi ve 2021 yılındaki düzenlemelerle iyileştirme çabaları, uygulamadaki eksiklikler nedeniyle istenilen sonuçları sağlayamamıştır. Sokak hayvanları sorununda ise toplumun farklı kesimlerinin çözüm yaklaşımları arasında ciddi bir çatışma söz konusudur” diye konuştu.

‘SOKAKTAKİ 4 MİLYON HAYVANA ÇÖZÜM YOK’

Yeni düzenleme ile belediyelere barınak yapma zorunluluğu getirildiğini anımsatan Ertürk, “Var olan barınak kapasitesinin yetersizliği ve bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilemeyeceği belirsizdir. Türkiye genelinde sadece 322 barınağın var olduğu ve bu barınakların toplamda 105 bin kapasiteli olduğu düşünüldüğünde, sokaklarda tahmin edilen 4 milyon hayvan için yeterli bir çözüm üretilmiş gibi görünmemektedir.

Ayrıca, barınakların tamamlanması için 2028 yılına kadar süre tanınmış olmasına rağmen, hayvanların yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren sokaklardan toplanması gerektiği belirtilmiştir. Bu süreçte bu hayvanların akıbeti ne olacaktır? Bu soruya henüz net bir yanıt bulunmamaktadır” dedi.

‘HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI’

Uygulama yönetmeliğinin sorunu daha karmaşık bir hale getirdiğini belirten Ertürk, “Yönetmelikte, hayvanların korunması amacıyla getirilen 5199 sayılı kanunun ilgili maddesi ile Avrupa Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Sözleşme’nin 12. maddesi arasında çelişkili ifadeler yer almaktadır.

Belediye meclislerinin, sokak hayvanlarının sayısının “sorun yarattığına” karar vermesi durumunda, hayvanların öldürülmesinin önü açılmıştır. Bir grup insanın insafına bırakılan bu karar mekanizması, hayvan haklarını zedelemenin ötesinde, toplumun vicdanını yaralamakta ve tartışmaları derinleştirmektedir.

Ayrıca, sokak hayvanlarının barınaklardan sahiplendirilmesine teşvik edilmesi gerekirken, yönetmelikte köpek sahiplenmek isteyenlere getirilen “kat mülkiyeti kanunu kapsamında yönetim planına göre yönetici izni belgesi” şartı, pratikte hayvan sahiplendirmeyi neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Bu düzenleme, sahipsiz hayvanların yuva bulmasını teşvik etmek yerine dolaylı yoldan “hayvan sahiplenmeme” çağrısı yapmakta ve toplumda sorunun çözümüne dair umutları zedelemektedir” diye konuştu.

‘VİCDANLARI HANÇERLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR’

Sorunun temelinde, hayvan hakları savunucuları ve veteriner hekimlerin uzmanlıklarının ve görüşlerinin yeterince dikkate alınmamasının yattığını ifade eden Ertürk, “Kanun teklifi hazırlanırken, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu toplantılarına bu konuda söz sahibi olan uzmanların alınmaması, çözüm odaklı bir yaklaşımı engellemiştir.

Aynı şekilde, Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin başvurusuna henüz bir karar vermeden acele ile yönetmeliğin çıkarılmış olması kanayan vicdanları hançerlemeye devam etmektedir.Yeni yasa ve yönetmelik, hayvan hakları konusunda hem yetersizliği hem de çelişkileriyle dikkat çekmektedir. Hayvanlarını refah koşullarına uygun barınakların artırılması, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması ve sahiplendirilmesinin teşvik edilmesi gibi sürdürülebilir ve insani çözümler yerine öldürme seçeneğinin gündeme gelmesi, uzun vadede hayvan haklarına dair büyük bir geri adım anlamına gelecektir.

Sonuç olarak, bu konuda yapılan düzenlemeler, toplumun vicdani değerleri ile bağdaşmamakta, kamuoyunda haklı bir tepkiye neden olmaktadır. Çözüm için öncelikle kanunun ve yönetmeliğin uzman görüşleri doğrultusunda yeniden ele alınması, mevcut barınak sisteminin iyileştirilmesi ve hayvanların yaşama hakkını önceleyen politikaların benimsenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.