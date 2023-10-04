Veteriner teröristlerce öldürülmüştü: Olaydan önce '2 kişi yol kesti' iddiası

Kayseri’de veterinerin şehit edilip aracının gasp edildiği bölgeye yakın bir yerde olaydan önce 2 kişinin yol kesip bir aracı kurşunladığı, olayla ilgili görevlendirilen müfettişlerin inceleme yaptığı ve bu olayla bir ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:19
Veteriner teröristlerce öldürülmüştü: Olaydan önce '2 kişi yol kesti' iddiası
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Ankara’da TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki bombalı saldırı girişiminde 2 teröristten biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken, diğeri de polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Olayda 2 polis memuru da yaralanmıştı. 

Yürütülen soruşturma çerçevesinde teröristlerin saldırı girişiminde kullandıkları 38 plakalı aracı, Kayseri’nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozlağan’ı şehit ettikten sonra gasp ettikleri tespit edilmişti.

AYNI BÖLGEDE ‘2 KİŞİ YOL KESTİ’ İDDİASI

Veteriner Mikail Bozlağan’ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi’ne yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda olaydan önce 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. Ayrıca aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş’a gittiği, ihbarcı kişi gelmeyince olayın ’avcılar’ olabileceği şeklinde değerlendirildiği iddia edildi. Bu ihbarla alakalı olarak görevlendirilen müfettişlerin inceleme yaptığı belirtildi.


Kayseri veteriner Terör terörist

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